الإثنين 31 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لعودة المصانع واستقرار الأسعار.. التموين تعلن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بالجمارك غدًا

جريدة الدستور
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أعلنت وزارة التموين عن بدء الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بدءًا من الغد، حتى يجري الإفراج عنها جميعًا بنهاية الأسبوع الجاري، بهدف إتاحة السلع في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن هناك حسًا سياسيًا لدى القيادة السياسية بأن هناك أزمة عالمية أدت إلى زيادة ما نسميه التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما انعكس بالطبع على قلة قدرة المواطن الأكثر احتياجًا، وكان من الواجب حماية هذه الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما قامت الحكومة بفعله إذ تم الإعلان عن حزمة دعم اجتماعي إضافي بدأت في سبتمبر 2022 وكان من المفترض استمرارها لمدة 6 أشهر، وتغطي هذه الحزمة ما يقرب من نصف مليون أسرة في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات نقدية وعينية لحوالي 400 ألف أسرة من المجتمع الأهلي، هذا إلى جانب دعم 8.1 مليون بطاقة- الأكثر احتياجًا ما يمثل حوالي 36 مليون مستفيد بقيمة تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة.

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