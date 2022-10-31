الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ نظيره البرازيلى ويدعوه لحضور COP 27

جريدة الدستور
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هنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيسا للبرازيل، ودعاه لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ.

وكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس لولا دا سيلفا بمناسبة انتخابه رئيساً للبرازيل، متمنياً له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار».

وأضاف: «كما أود التأكيد على تطلعي للعمل المشترك مع الرئيس دا سيلفا لتعميق علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، وأدعوه للحضور إلى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل، حيث أثق أن البرازيل قادرة على القيام بدور إيجابي بنّاء خلال هذه القمة المرتقبة لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي».

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وائل لطفي

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