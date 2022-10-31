إمام عاشور يزور محمد عبدالمنعم.. صورة تقلب «السوشيال ميديا»

حرص إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على زيارة محمد عبدالمنعم، مدافع النادي الأهلي، في المستشفى، بعدما أجرى اللاعب عمليه جراحية في أنفه.

وأجرى محمد عبدالمنعم، الإثنين، عملية جراحية في الأنف، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أسوان في بطولة الدوري الممتاز. وقرر اللاعب تأجيل العملية الجراحية لحين انتهاء مباراة السوبر أمام الزمالك.

ونشر إمام عاشور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه مع محمد عبدالمنعم، معلقًا عليها قائلًا: «ألف سلامة عليك يا حبيبي، ترجع أحسن من الأول إن شاءالله».