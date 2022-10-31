الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك «العقبة 7»

فعاليات التدريب المصرى
فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك
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انطلقت فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة -7 " الذى تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بجمهورية مصر العربية وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل بميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.

ويشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث تضمنت المرحلة الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين كما تم تنظيم اصطفاف للقوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف بين القوات، أعقبها تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب.

ويعتبر التدريب "العقبة -7" من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، الذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ فى التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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