الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار ينهي حياة مواطن في المنيا

ارشيفية
ارشيفية
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لقي مواطن مصرعه، بعد أن صدمه القطار أثناء عبور مزلقان في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، وتم نقل جثته للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 البداية بتلقي الاجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مباحث السكة الحديد، تتضمن مصرع شخص أثناء عبور مزلقان قرية الكفور التابعة لمركز مطاي في شمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أنه أثناء عبور "س . م" ، مقيم بقرية لطف الله بمركز مطاي، مزلقان السكة الحديد أمام قرية الكفور صدمه القطار رقم 165 القادم من محافظة أسيوط في اتجاه القاهرة، ونتج عن ذلك وفاته.

 تم نقل الجثة المتوفي إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.

مواطن القطار محافظة المنيا النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالمنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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