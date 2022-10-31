الإثنين 31 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

19 نوفمبر.. نظر أولى جلسات استئناف حسن شاكوش على حكم حبسه

حسن شاكوش
حسن شاكوش
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حددت المحكمة المختصة جلسة 19 نوفمبر المقبل، أولى جلسات استئناف المطرب الشعبي حسن شاكوش، على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة إدارة كافيه دون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في القضية التي حملت رقم 11482.

بداية الواقعة كانت عند افتتاح حسن شاكوش أحد الكافيهات بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أبريل من عام 2021، وأقام حفلًا كبيرًا في ظل انتشار فيروس كورونا آنذاك، لتغلق الأجهزة الأمنية الكافية وتشمعه، بسبب رصد عدة مخالفات، والعثور على عدد كبير من الشيشة، وتم ضبطها، ووجود تجمعات كبيرة بين الشباب والفتيات الذين حضروا حفل الافتتاح، بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ذلك الوقت، وتواجد أيضا العديد من الجاردات، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لافتتاح الكافية أو إقامة الحفل.

كما ألقت الأجهزة الأمنية حينها القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، بعد غلق الكافية وتشميعه، وتم حجزه داخل قسم أول مدينة نصر، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكم حبسه 3 سنوات.

المحكمة المختصة استئناف المطرب الشعبي حسن شاكوش مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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