الإثنين 31 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«قتلوه وشغلوا التكييف على جثته».. إحالة 4 قتلوا مسنًا لسرقته للجنايات

جثة
جثة
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قررت نيابة مدينة نصر، إحالة فتاة و3 أشخاص، لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل مسن لسرقته بالإكراه، في مدينة بمحافظة القاهرة. 

وكان قسم شرطة أول مدينة نصر، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بعقار، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وجود جثة لشخص متعفنة داخل غرفته.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة خادمة المجنى عليه، نظرًا لعلمها باحتفاظه بمبالغ مالية، فاستعانت بـ3 أشخاص واتفقوا على سرقته بالإكراه.

وقامت الخادمة بفتح الباب للمتهمين ودخلوا وقيدوا المجنى عليه وتعدوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بتشغيل جهاز التكييف على جثته حتى لا تنبعث منها رائحة كريهة ثم قاموا بسرقته وفروا هاربين، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى قررت حبسهم.

نيابة مدينة نصر الجنايات قتل مسن جثة مسن متعفنة محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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