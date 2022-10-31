الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة سيارة بالأميرية

حبس متهم
حبس متهم
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قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الأميرية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم باكتشافه واقعة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها متوقفة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة حال توجهه لاستقلال السيارة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس سرقة سيارة المفتاح المصطنع منطقة الأميرية

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وائل لطفي

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