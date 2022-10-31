الإثنين 31 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى العاصمة كييف ومعظم مناطق البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا
ads

أعلنت حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية، اليوم الإثنين، في معظم مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، عن أن قوات بلاده صدّت "هجومًا عنيفًا" شنّته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك. 

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد أوقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو، وتم صد الهجوم الروسي".

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن "صندوق التبادل" أعيد ملؤه، ما يعني أسر جنود روس، ودارت أعنف المعارك في دونيتسك حول بلدتي باخموت وأفدييفكا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

أسعار السبائك الذهبية فى مصر اليوم الإثنين 31-10-2022

ضمن مبادرة «كلنا واحد».. «الداخلية» توفر سلع غذائية لأهالي الوادي الجديد بنصف الثمن

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

قائمة أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

سعر الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

«الموسيقيين» تغرم عفروتو 100 ألف جنيه وبابلو 50 ألفًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

القس. رفعت فكرى

قبل فوات الأوان

علي سعدة

عودة بورسعيد للون الأخضر

عبدالوهاب داود

مصر أولًا وقبل كل شىء

ماجد حبته

الأمطار.. واستقرار الأسعار!

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة