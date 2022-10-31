ضبط صاحب شركة حاول تهريب «دولار ويورو» للخارج

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط صاحب شركة قطع غيار «حاسب آلي» بمطار القاهرة الجوي حال محاولته تهريب مبالغ مالية أجنبية «دولار ويورو» بالمخالفة للقانون داخل طيور مجمدة وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية إنه «في إطار جهود أجهزة الوزارة المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط صاحب شركة قطع غيار “حاسب آلي”، مقيم بالجيزة، لحيازته مبالغ مالية عملات أجنبية «بلغت 143،100 ألف دولار أمريكي و91،350 ألف يورو، كانت مخبأة داخل طيور مجمدة دجاج، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية.

وأضافت أنه بمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.