الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب رئيس حزب النور: خاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله

جريدة الدستور
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قال المهندس جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، إن الدعوات التخريبية التي يتبناها أعداء الوطن داخليًا وخارجيًا، والظواهر التي يُروّج لها في هذا المجتمع معلومٌ من المستفيد منها والهدف من وراء ذلك.

وأضاف مُرّة في تصريحات له: الهدف الأساسي هو نسخ التجارب التي وقعت في البلاد المختلفة، من خلال مخططات تفشيل الدولة وإشاعة الفوضى، ومعلوم علمًا تامًا - داخليًا وخارجيًا- من المستفيد، ومن الذي يعمل من أجل ذلك تمويلًا وترويجًا، بكل الطرق والوسائل، فخاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله وإراقة الدماء المعصومة.

وأكد نائب رئيس حزب النور، أنه بأمر الله أولًا وأخيرًا، وبتماسك واتحاد هذا الشعب لن ينالوا من مصر أبدًا، مهما كانت محاولاتهم التي تستهدف أن تَفُتّ في عضد الشعب المصري، فكل ذلك سينكسر على صخرة تماسك ووحدة الشعب المصري على منهجه المستقيم، ودينه القويم وشريعته الغراء، والتغلب على أصحاب هذه الدعوات، مشيرًا إلى ضرورة التلاحم والتمسك بديننا وشريعتنا فهما الحماية والوقاية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=687325292763256&id=100044573733268

رئيس التحرير

وائل لطفي

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