حبس عاطل لسرقته سيارة بالأميرية

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة الأميرية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه واقعة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة أمكن العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها متوقفة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة حال توجهه لاستقلال السيارة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية).

بمواجهته أمام العميد أيمن وحيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.