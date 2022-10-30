حبس 3 لحيازتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بالقاهرة

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول)، و(شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفي محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.