حبس المتهم بخطف شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقطامية

قررت النيابة العامة بالقاهرة بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاحتجازه آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة القطامية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا بتلقي قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من آخر لقيامه باستدراجه للشقة محل سكنه بدائرة القسم بدعوى تصميم ستائر للشقة سكنه وفور وصوله فوجئ باحتجازه وإكراهه على توقيع (2) إيصال أمانة، وكذا الاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت تهديد سلاح أبيض "مطواه"، وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه وعلل قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بين المجنى عليه وإحدى السيدات "متواجدة خارج البلاد".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من سالفة الذكر بسبب خلافات مالية بين الأخيرة والمجنى عليه لقيامه بتصميم وتركيب ستائر بمحل سكنها وإنها قامت بمطالبته برد مبلغ مالى كعربون، وفك الستائر الذى قام بتركيبها لعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، وتم بإرشاد المتهم ضبط عدد (2) إيصال أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وكذا المبلغ المالى المستولى عليه، وأفاد بتخلصه من "السلاح الأبيض".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.