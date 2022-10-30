حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي والأدوية المغشوشة

قررت النيابة العامة حبس مالك شركة لتسويق الخدمات الإعلانية، ومالك مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما بالنقد الأجنبي والأدوية المغشوشة بمحافظة القاهرة.

البداية كانت عندما ضبط رجال مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، مالك مخزن بحوزته كميات من الأدوية مجهولة المصدر وعدد من الأجهزة الإلكترونية غير المصرح بتداولها، والذي أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه وبحوزته 10 هواتف محمولة صغيرة الحجم، ومبلغ مالي وهاتف محمول، حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته قرر بتحصله على تلك المضبوطات من مالك شركة لتسويق الخدمات الإعلانية بمنطقة البساتين بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وسيارة و2 هاتف محمول و2 ساعة ماركات مختلفة.

كما تم بإرشاده ضبط كمية من الأدوية بمخزن مستأجر بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة عبارة عن 33560 كيس من أدوية جميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المختصة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة من العقاقير الطبية بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارته وكذا الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها في القضية.