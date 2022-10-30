النيابة الإدارية تختتم دورة صناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية

اختتمت أمس السبت، فعاليات الدورة التثقيفية رقم 5 "لصناع القرار" بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي عقدت لصالح هيئة النيابة الإدارية بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية خلال الفترة من ١٦ /١٠ /٢٠٢٢ وحتى ۲۹ / ۱۰ / ۲۰۲۲، تحت رعاية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

شهد حفل التخرج اللواء أركان حرب سامح الدجوي مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور المستشار أيمن نبيل نائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وقد أعرب اللواء مدير كلية الدفاع الوطني خلال كلمته، عن سعادته بالمستشارين أعضاء النيابة الإدارية الدارسين بالدورة التدريبية كنموذج يحتذى به، مؤكدًا على تطلعه باستمرار التعاون مع النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تولي اهتماما بالغا بالتدريب وبناء القدرات.

الجدير بالذكر، أن تلك الدورة قد شهدت مشاركة 68 دارسا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وفي ختام الفعاليات تم تبادل الدروع التذكارية بين النيابة الإدارية وقيادة كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.