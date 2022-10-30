الكاتب والمفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي يكتب: بطل بقيمة وقامة مصر.. اسمه عبد الفتاح السيسي.. ضعوه في عيونكم يا مصريين

الراجل ده تعرض لأكبر وأضخم حملة تشويه فى التاريخ إتشتم وتمت السخرية منه من شركات ميديا ومؤسسات إعلامية عملاقة وتحمل ومازال يتحمل ما لا يطيقه بشر على نفسه أو على أهل بيته وعمره ما رد بشتيمه أو إساءة واحده.

- الراجل ده إستلم البلد وماكنش حد يجروء إنه يمشى فى الشارع بعد الساعة 7 بليل كافح الإرهاب وصمد قدام مخطط شيطانى دول عظمى بتحركه ودلوقتى بقيت تنزل الشارع الفجر تجيب حاجة ساقعة وسجاير وتقعد تشم هواء كمان.

- الراجل ده إستلم البلد وفيها أعلى نسبة إصابة بفيروس C فى العالم لكن النهاردة بكل ثقة مصر أبهرت العالم بعلاج ما يقارب مليون ونصف مواطن من المرض ومازال المسح الشامل شغال بحملة 100 مليون صحة وبالمجان والى مافيش زيها فى العالم كله بالمناسبة.

- الراجل ده رفع تصنيف الجيش المصرى ووصل بيه لأعلى عشرة قوى عسكرية على مستوى العالم

- الراجل ده عمل ما لايقل عن 11 ألف مشروع فى 5 سنوات فقط ومازال بيستكمل كلها مشروعات لخدمة المصريين وبتوفر عليهم ملايين لضخها في مشروع حياة كريمه للمواطن.

- الراجل ده أول رئيس بعد ٥٠ سنة يقتحم ملف العشوائيات بكل جرأة ويحل المشكلة من جذورها ويمحى العشوائيات من على الأرض.

- الراجل ده إستلم البلد وهى متجمد عضويتها فى الإتحاد الإفريقى ومطرودة حرفياً من الإتحاد النهاردة مصر الرئيس الرسمى والممثل الأول عن قارة إفريقيا.

- الراجل ده إستلم البلد وتقريباً معظم دول الغرب بتشتمه وقاطعة العلاقات أو التعاون مع مصر النهاردة بقوا هما إلى بيجروا ورا مصر وبيدعوها فى أكبر وأضخم المحافل والمؤتمرات العالمية.

- الراجل ده إستلم البلد ديه والإحتياطى النقدى لا يتعدى 13 مليار دولار والنهاردة الإحتياطى هيكسر حاجز الـ 50 مليار دولار وللاسف فقدنا ١٠ مليار منهم في جائحة كورونا والازمات الدوليه اللي اتظلمنا معاهم فيها.

- الراجل ده إستلم البلد إلى خربانة حرفياً من الناحية الإقتصادية ورفع قوتها الإقتصادية ورفع الإحتياطى النقدى وقام بتسديد ما 30 مليار دولار دون أن يشعر مواطن واحد بالسداد.

- الراجل ده إستلم البلد وهيا عليها 6.3 مليار دولار مستحقات ومديونيات لشركات البترول الأجنبية وسدد ما تعادل قيمته حتى الآن 5.3 مليار دولار .

- الراجل ده بيواجهه بصفته وشخصه أضخم تنظيم سرى عالمى على مستوى كوكب الأرض تقريباً لوحده دون زعماء العالم كلهم حتى زعماء الدول العربية

- الراجل ده شخص مؤمن و شريف وعظيم ومحترم وبيشتغل تقريباً 24 / 24 ساعة وعمره ما إشتكى ولا طلع يقول أنا تعبان ومش قادر.

- الراجل ده مش محتاج منك تأييد شخصى ولا عايز منك تطلع تهلل وتطبل مطلوب منك بس إنك تخاف على بلدك وتبقى متأكد إنه الثقة الى شوفتها فيه فى محلها.

- الراجل ده بيمثلنى وأنا حرفياً واثق فيه جداً وفى نبله وأخلاقه لأنى شوفت بعنيا معنى رئيس دولة بيسمع إهانته بأذنيه وبيشوفها بعنيه على مدار 8 سنين وبرضه بيكمل شغل بكل شغف وإصرار لأجل كل واحد فى البلد (مؤيد ومعارض).

- الراجل ده إسمه.. (عبد الفتاح السيسى).. ادعوا له يا اهل مصر

"يارب العالمين احميه من كل شر واحفظه ".



*كاتب ومفكر عربي.. مدير ديوان سابق لحاكم الامارات الراحل الشيخ زايد آل نهيان