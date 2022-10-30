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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

زيادة 200 جنيه.. أسعار قنطار القطن مساء اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

القطن
القطن
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يهتم الآلاف بسعر قنطار القطن أكتوبر 2022 خاصة الفلاحين والعاملين في مجال الغزل والنسيج، وفي هذا الإطار سجل سعر قنطار القطن اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022 خلال التعاملات المسائية بعدد من المزادات التي عقدت في الوجهين البحري، والقبلي، لسعر قنطار القطن طويل التيلة البحري 4 آلاف جنيه اليوم ، بينما سجل سعر قنطار القطن لطويل التيلة القبلي 3850 جنيها، لتداول الشركات والتي تقوم بالشراء من المزارعين في الوجهين للقطن المصري المشهود له عالميا.

أسعار قنطار القطن اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات أن محصول القطن طويل التيلة بلغت المساحة الكلية المنزرعة منه 337 ألف فدان قطن طويل التيلة، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ تربعت على ثلث المساحة المنزرعة من القطن طويل التيلة على مستوى محافظات الجمهورية بنحو 106 آلاف فدان، وهو الأمر الذي تتمركز فيها نحو 5 مزادات رئيسية يتم من خلالها تحديد محصول وجه بحري، كما يتم تحديد مزاد وجه قبلي من مزادات محافظتي سوهاج، وبني سويف، والمنيا، والتي يتم تحديد أسعار قنطار القطن من خلالها.

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إنتاجية محصول القطن 2022

وأضاف «أبو اليزيد»، أن إنتاجية هذا العام من محصول القطن طويل التيلة بلغت نحو 3 ملايين و600 ألف قنطار قطن طويل التيلة من أصناف المنزرعة من بينها جيزة 97، 94 وعدد من الأصناف الأخرى فائقة الطول والتي على إثرها تم تحديد سعر قنطار القطن اليوم 2022.

سعر قنطار القطن في الوجهين القبلي والبحري

وتأرجح سعر القنطار في الوجه القبلي إلى ما بين 3200 جنيه إلى 3300 جنيه خلال الفترة الحالية قبل يومين ، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الجاري طبقا للتجار.

وألمح التجار إلى أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل 4000 جنيه مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية أن سعر تداول قنطار قطن الوجه البحري سجل حاليا في مزادات اليوم 4000 جنيه مقابل 6000 جنيه في أول مزاد.

وقال عبد الرحمن إن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته، حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 وجيزة 97 في الوجه البحري وجيزة 95 في الصعيد.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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