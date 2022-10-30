الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حياة كريمة» تعيد الأمل لأسرة أسوانية بعد حريق منزلها بالكامل

«حياة كريمة» تعيد
«حياة كريمة» تعيد الأمل لأسرة أسوانية بعد حريق منزلها
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كشف المهندس محمد صديق، مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل توفير سكن كريم لإحدى الأسر بأسوان بعد حريق منزله بالكامل، قائلاً إن المساعدات لا تقتصر على هذه الحالة، حيث نواجه مثل هذه الحالة في جميع المحافظات، خاصة أسوان، بدءًا من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي، حيث تدخلنا وقت أزمة الأمطار والسيول".

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، المذاع عبر فضائية DMC، أن هناك الكثير من المنازل التي تتعرض لكأس كهربائي وحرائق، لافتًا إلى أنه لا يعتبر المنزل الأول الذي نتدخل لحل أزمته بأسوان، إنما كان يوجد  في النوبة أكثر من حالة:"حتى الآن تم إحلال وتجديد أكثر من 11 منزل في محافظة أسوان، وهذا بخلاف باقي المحافظات".

وأشار إلى أن حالة وادي النهرة في أسوان، كان قد تم اختراق المنزل بالكامل نتيجة ماس كهربائي ، وعلى الفور توجه عناصر مؤسسة حياه كريمة وتم الكشف عن حالة المنزل والوضع الاجتماعي لسكانه والذي تبين أن حالتهم الاجتماعية بسيط للغاية، لدرجة أنهم لا يستطيعون تأهيل المنزل للعيش فيه بعد تعرضه للحريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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