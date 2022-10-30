بالرابط.. طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

هناك ملايين من المواطنين مشتركين في خدمة التليفون الأرضي للاستفادة منها ليس لإجراء المكالمات فحسب بل للحصول على خدمة الانترنت المنزلي وهي ما تهم شريحة كبيرة من المشتركين لتعلق أعمالهم ودراستهم بها، ويهتمون بسداد فاتورة أكتوبر 2022 في موعدها منعًا لتوقف الخدمة أو دفع غرامة التأخير .

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

يقدم الدستور في التقرير التالي كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، إذ يجب دفع الفاتورة قبل موعدها تجنبًا لانقطاع الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال شهر أكتوبر 2022 تم إصدار فاتورة التليفون الأرضي، ومنحت الشركة المصرية للاتصالات العملاء في وقت سابق شهر سماح لتحويل الخطوط استقبال ثم انتهاء فترة السماح فى منتصف يوليو.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

يمكن معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر (19777).

ثم أدخل رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابـــــــــــــــــــــــــــــط

-قم باختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

- قم بإدخال كود المحافظة.

- ثم رقم التليفون.

- ثم قم بالضغط على اظهر الفواتير لتظهر لك الفواتير المستحقة.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي والتي تتضمن:

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة

- مراكز شركة المصرية للاتصالات WE «السنترالات»

-ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي

- «مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن»

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2022، من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.