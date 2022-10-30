الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء العراق عددا من القضايا العربية والإقليمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أجرى  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع  محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي بأن الرئيس تقدم بالتهنئة للسيد محمد شياع السوداني على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق، والحرص على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن امتنانه لتهنئة الرئيس، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، ومؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى شتى المجالات، والتقدير للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقى على كافة الأصعدة، وكذلك الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

وقد شهد الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، خاصةً من خلال تعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، أو على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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