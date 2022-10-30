الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بعين شمس

حبس عاطل
حبس عاطل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة سلاح ومواد مخدرة.

كانت معلومات وتحريات قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد أكدت قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية مخدرات- بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته «فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر الكيتامين- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول».

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

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