الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعليق الحكم في دعوى إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا

إسلام جابر
إسلام جابر
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قررت الدائرة 8 مدني العمرانية الجزئية، اليوم الأحد، تعليق الحكم في الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة القدم إسلام جابر، حيث طالب فيها سيدة بتعويض بعد أن اتهمته - في محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًّا وإنكار نسب طفلها، لحين الفصل  في قضية إنكار النسب المنظورة أمام محكمة الأسرة.

وقدم مينا ناجى محامى اللاعب عدة حوافظ، تضم صورة رسمية من المحضر الإداري بقسم الهرم، وشهادة من جدول محكمة الأسرة، تفيد ما تم بدعوى النسب وصورة ضوئية من عريضة إثبات النسب.

كما طالب مينا ناجي، بتعويض مادي عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، بعد إساءتها فى حقه وإقامتها دعوى كيدية ضده.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا في 5 مارس الماضي، بواسطة محامٍ حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأوضحت في بلاغها أنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وتفاجأت عقب ذلك باستيلائه على الورقتين اللتين تثبتين زواجهما العرفي بمساعدة المحامي، لرفض اللاعب إثبات النسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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