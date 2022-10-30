الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر
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 تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى، الذي يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي والذي يعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة فى كل المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة للمشروعات التي تسهم في تنفيذها.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تفصيلي تضمن أحدث المستجدات بالمشروع الذي يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، بما يدعم جهود الدولة فى مجال الأمن الغذائي، وتحقيق طفرة زراعية في إطار النهضة التنموية الشاملة للدولة.

كما أجرى الفريق أسامة عسكر جولة تفقدية للاطمئنان على مراحل العمل بالمشروع وفقًا لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية، مثنيًا على الجهود المبذولة من كل العاملين بالمشروع، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في الاستفادة بما توصل إليه العلم حديثًا لتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات والقدرات المتاحة، حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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