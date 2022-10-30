الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم

حريق
حريق
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من السيطرة على حريق هائل شب في شقة سكنية، خالية من السكان، بشارع دار رماد، دون إصابات.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بنشوب حريق بشقة سكنية، بشارع دار رماد أمام مقهى أوبرا، بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه شب في شقة سكنية خالية من السكان، ولم يسفر عن أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

محافظة الفيوم شقة سكنة خالية إصابات السيطرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

أحمد المالكى: الصلاة بعد شرب الحشيش صحيحة

فعاليات اليوم الأول بمسابقة العباقرة بمكتبة الطفل بطامية فى الفيوم

تعليق الحكم في دعوى إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا

الدكتور أحمد الشناوي يطالب بحلول خارج الصندوق للتمويل العقاري

الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على مخزون الدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها

«تموين بورسعيد»: الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير السلع الإستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الغالبية التى لم تعد صامتة.. ودورها الجديد فى مصر!

حسين دعسة

الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة