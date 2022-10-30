السيطرة على حريق بمنزل فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من السيطرة على حريق هائل شب في شقة سكنية، خالية من السكان، بشارع دار رماد، دون إصابات.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا بنشوب حريق بشقة سكنية، بشارع دار رماد أمام مقهى أوبرا، بمدينة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه شب في شقة سكنية خالية من السكان، ولم يسفر عن أي إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.