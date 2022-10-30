الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مصلحة الضرائب المصرية.. تقديم الفاتورة الإلكترونية والاقرار الضريبي 2022

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
ads

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بتخفيض المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لارسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يومين بدلا من 3 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من ١ نوفمبر 2022، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي 

اولا: الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg .

ثانيا: إنشاء حساب مستخدم جديد.

ثالثا: ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.

رابعا: إنشاء حساب مستخدم جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد، حيث يتم اختيار اللغة وإدخال بيانات، «الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني»، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.

واخيرا: تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

مصلحة الضرائب المصرية.. دليلك للتعامل مع الفاتورة الإلكترونية

مدبولى: الدولة مش هتبيع أصولها وهنطبق الحياد الضريبى بيننا والقطاع الخاص

مهلة ارسال الفاتورة الالكترونية

 وبدءًا من 1 ديسمبر المقبل ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية  ، ومن المقرر أن يتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لارسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا ، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا ( خلال نفس يوم الإصدار )  اعتبارا من 1/1/2023.

في ذات السياق، بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الثامنة والأخيرة اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط بإصدار الفاتورة الإلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

على أن تبدأ المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء اعتبارًا من 15 نوفمبر القادم، حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر 2022.

مميزات الفاتورة الالكترونية و تقديم الإقرار الضريبي

تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب

تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.

وتخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة

سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.

مصلحة الضرائب المصرية تقديم الاقرار الضريبي الفاتورة الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية لإجراءات الضريبية خطوات تقديم الإقرار الضريبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

أحمد المالكى: الصلاة بعد شرب الحشيش صحيحة

فعاليات اليوم الأول بمسابقة العباقرة بمكتبة الطفل بطامية فى الفيوم

تعليق الحكم في دعوى إسلام جابر ضد سيدة اتهمته بالزواج منها عرفيًا

الدكتور أحمد الشناوي يطالب بحلول خارج الصندوق للتمويل العقاري

الرئيس السيسى يوجه بالحفاظ على مخزون الدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها

«تموين بورسعيد»: الدولة قادرة على حماية المستهلكين وتوفير السلع الإستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الغالبية التى لم تعد صامتة.. ودورها الجديد فى مصر!

حسين دعسة

الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة