مصلحة الضرائب المصرية.. تقديم الفاتورة الإلكترونية والاقرار الضريبي 2022

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا بتخفيض المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لارسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة يومين بدلا من 3 أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية اعتبارا من ١ نوفمبر 2022، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي

اولا: الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg .

ثانيا: إنشاء حساب مستخدم جديد.

ثالثا: ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود، ثم إضافة وكلاء عن الممول.

رابعا: إنشاء حساب مستخدم جديد يتم من خلال إنشاء حساب مستخدم جديد، حيث يتم اختيار اللغة وإدخال بيانات، «الاسم الأول، واسم العائلة، والبريد الإلكتروني»، ويجب أن يكون خاص بالممول أو الشركة، واسم المستخدم، وكلمة المرور، وتأكيد كلمة المرور.

واخيرا: تفعيل الحساب على المنظومة بالرسالة المرسلة على الإيميل، حيث يتم الضغط على رابط توثيق عنوان البريد الإلكتروني الموجود داخل الرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

مهلة ارسال الفاتورة الالكترونية

وبدءًا من 1 ديسمبر المقبل ستصبح المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير على المنظومة يوم واحد فقط من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، ومن المقرر أن يتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لارسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا ، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا ( خلال نفس يوم الإصدار ) اعتبارا من 1/1/2023.

في ذات السياق، بدأت مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية المرحلة الفرعية الثانية للمرحلة الثامنة والأخيرة اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط بإصدار الفاتورة الإلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

على أن تبدأ المرحلة الفرعية الثالثة للمرحلة الثامنة والأخيرة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء اعتبارًا من 15 نوفمبر القادم، حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في 15 ديسمبر 2022.

مميزات الفاتورة الالكترونية و تقديم الإقرار الضريبي

تقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملئ وتقديم الاقرار الضريبي حيث يتيح النظام القدرة على ملئ وتقديم الاقرار الكترونيا عبر الويب

تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب خلال 24 ساعة/365 يوم بدون الاحتياج الى تنصيب اي ادوات او برامج مساعدة.

وتخصيص مساحة تخزينية لكل ممول تتيح له القدرة على تخزين تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والدخول اليها في أي وقت ومن أي مكان (Cloud Storage) كما يتم تخزين فواتير المشتريات والمبيعات لتطبيق القيمة المضافة

سهولة إدارة السجل الضريبي الإلكتروني عبر التطبيقات المتاحة على عدة أنظمة ومنها الهواتف النقالة.