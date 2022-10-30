اخر موعد تقديم الهجرة لأمريكا 2022.. رابط التقديم والاستعلام

فتحت وزارة الخارجية الأمريكية باب الهجرة لأمريكا الشهر الماضي للمواطنين من كافة الدول العربية بعد أن وفرت 50 ألف تأشيرة للسفر هناك وفق بعض الشروط التي حددتها وأعلنت عنها مسبقًا، وبدأ تقديم المواطنين طلبات الهجرة لأمريكا والتي يستمر ما يقرب من شهر، وتعرش الدستور في التقرير التالي اخر ميعاد تقديم الهجرة لأمريكا 2022 وشروط التقديم.

اخر ميعاد تقديم الهجرة لأمريكا 2022

فتحت الخارجية الأمريكية باب الهجرة لأمريكا في 5 أكتوبر الجاري، ويستمر التقديم للحصول على الهجره لامريكا حتى 9 نوفمبر المقبل، و يتم اختيار المهاجرين بشكل عشوائي وذلك من خلال برنامج "تأشيرة الهجرة التعددية" والمعروف بـDV

ويستطيع الأشخاص المتقدمين للحصول على فرصة الهجرة لأمريكا الاستعلام عن نتيجة القرعة يوم 6 مايو من العام 2023 من خلال نفس موقع التسجيل في اللوتري الأمريكي أو الدخول عبر الرابط التالي https://dvprogram.state.gov/

وتظهر نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا 2024 يوم 6 مايو 2023 الساعة 12 حسب توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ عدد المقبولين في الهجرة العشوائية لامريكا سنويًا 55 الف شخص من مجموع المسجلين الذي يتعدى 50 مليون شخص.

شروط الهجره لامريكا 2024

حددت وزارة الخارجية الأمريكية بعض شروط الهجره لامريكا عن طريق قرعة اللوتري ومنها الوصول للحد الأدنى من السن وهو 18 عامًا ، وتقديم صورة شخصية حديثة الإلتقاط ، وجواز سفر ساري، أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو لديه خبرة مهنية تطلبت تدريبا أو تكوينا تعليميا لمدة سنتين على الأقل خلال الخمس سنوات الماضية، يتعين على الشخص الراغب في المشاركة أن يتقدم بطلب واحد فقط و أن يتأكد من أن جميع المعلومات التي يدلي بها صحيحة و كاملة مع إرفاقها بعنوان البريد الإلكتروني للمترشح و تعداد جميع أفراد عائلته (الزوجة أو الزوج و الأبناء) مرفوقة بصورهم الشخصية.

وبعد التقديم عبر الانترنت يجب إرسال إستمارة DS-260، وتوفير نسخ ممسوحة ضوئياً من جميع المستندات المطلوبة، وبعد تحديد السفارة موعد للمقابلة واجتيازها ستتلقى تأشيرة دخول. سيتم وضع تأشيرة DV الخاصة بك على جواز سفرك وسوف تتلقى حزمة هجرة مختومة، وقبل الدخول للولايات المتحدة فستقوم بدفع رسوم الهجرة خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية USCIS (٢٢٠ دولاراً).

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