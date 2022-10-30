الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اخر موعد تقديم الهجرة لأمريكا 2022.. رابط التقديم والاستعلام

الهجرة لأمريكا
الهجرة لأمريكا
ads

فتحت وزارة الخارجية الأمريكية باب الهجرة لأمريكا الشهر الماضي للمواطنين من كافة الدول العربية بعد أن وفرت 50 ألف تأشيرة للسفر هناك وفق بعض الشروط التي حددتها وأعلنت عنها مسبقًا، وبدأ تقديم المواطنين طلبات الهجرة لأمريكا والتي يستمر ما يقرب من شهر، وتعرش الدستور في التقرير التالي اخر ميعاد تقديم الهجرة لأمريكا 2022 وشروط التقديم.

اخر ميعاد تقديم الهجرة لأمريكا 2022

فتحت الخارجية الأمريكية باب الهجرة لأمريكا في 5 أكتوبر الجاري، ويستمر التقديم للحصول على الهجره لامريكا حتى 9 نوفمبر المقبل، و يتم اختيار المهاجرين بشكل عشوائي وذلك من خلال برنامج "تأشيرة الهجرة التعددية" والمعروف بـDV

رابط نتيجة اللوترى الأمريكية 2023 وموعد إعلان النتائج

رابط وخطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1444- 2022

ويستطيع الأشخاص المتقدمين للحصول على فرصة الهجرة لأمريكا الاستعلام عن نتيجة القرعة  يوم 6 مايو من العام 2023 من خلال نفس موقع التسجيل في اللوتري الأمريكي  أو الدخول عبر الرابط التالي https://dvprogram.state.gov/

وتظهر نتيجة قرعة الهجرة لأمريكا  2024 يوم 6 مايو 2023 الساعة 12 حسب توقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ عدد المقبولين في الهجرة العشوائية لامريكا سنويًا 55 الف شخص من مجموع المسجلين الذي يتعدى 50 مليون شخص.

شروط  الهجره لامريكا 2024

حددت وزارة الخارجية الأمريكية بعض  شروط الهجره لامريكا  عن طريق قرعة اللوتري ومنها  الوصول للحد الأدنى من السن وهو 18 عامًا ، وتقديم صورة شخصية حديثة الإلتقاط ، وجواز سفر ساري، أن يكون المتقدم حاصل  على شهادة الثانوية  أو لديه خبرة مهنية تطلبت تدريبا أو تكوينا تعليميا لمدة سنتين على الأقل خلال الخمس سنوات الماضية، يتعين على الشخص الراغب في المشاركة أن يتقدم بطلب واحد فقط و أن يتأكد من أن جميع المعلومات التي يدلي بها صحيحة و كاملة مع إرفاقها بعنوان البريد الإلكتروني للمترشح و تعداد جميع أفراد عائلته (الزوجة أو الزوج و الأبناء) مرفوقة بصورهم الشخصية.

وبعد التقديم عبر الانترنت يجب إرسال إستمارة DS-260، وتوفير نسخ ممسوحة ضوئياً من جميع المستندات المطلوبة، وبعد تحديد السفارة موعد للمقابلة  واجتيازها ستتلقى تأشيرة دخول. سيتم وضع تأشيرة DV الخاصة بك على جواز سفرك وسوف تتلقى حزمة هجرة مختومة، وقبل الدخول للولايات المتحدة فستقوم بدفع رسوم الهجرة خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية USCIS (٢٢٠ دولاراً).

اقرأ أيضا:

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي عيار 21 بالمصنعية مباشر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن للبيع والشراء بالمصنعية

txt

نتائج اللوترى الأمريكى 2022.. نتيجة القرعة العشوائية إلى أمريكا 2022

الهجرة لامريكا الخارجية الامريكية قرعة اللوتري تأشيرة DV USCIS

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

ضبط المتهم بإطلاق النار على زوجته فى الدقهلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 27

فحص وعلاج 8544 من الماشية والطيور بمطروح

تحليق 50 رحلة بالون طائر تقل 1000 سائح فى سماء الأقصر

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات و«السوقى» يربح 5.5 مليار جنيه

افتتاح معرض الكتاب الفرنسي السادس بـ «آداب أسيوط»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الغالبية التى لم تعد صامتة.. ودورها الجديد فى مصر!

حسين دعسة

الحكومة الأردنية تنجح فى التعديل

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية