«حدث ليلاً» انتقاماً من والدتها.. مسجل خطر يشعل النيران فى شقة ابنة زوجته

شهدت الساعات الماضية عددا من الحوادث التي تهم الرأي العام، نرصد أبرزها في نشرة أخبار الحوادث.

انتقامًا من والدتها.. مسجل خطر يشعل النيران فى شقة عروس بالمحلة

أشعل مسجل خطر النيران في شقة ابنة زوجته، وحرق العفش بالكامل قبل حفل زفافها بشهرين، انتقامًا من والدتها لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا، بقرية محلة أبوعلي مركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بقرية محلة أبوعلي.

وانتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، واتهمت سيدة زوجها الثاني بإشعال النيران في عفش نجلتها، والتي تستعد للزفاف، انتقامًا منها بعد أن طلب منها مبلغًا ماليًا ورفضت أن تعطيه إياه، مما دفعه للانتقام منها وإحضار بنزين وإشعال النيران في الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الحبس شهرًا لعامل «دليفرى» اعتدى على سيدة أجنبية بالدقى

قررت محكمة جنح الدقى حبس مندوب شركة تسوق إلكتروني لمدة شهر بالإضافة إلى كفالة 1000 جنيه لاتهامه بالاعتداء على سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، لرفضها استلام أوردر الشركة، كما برأت حارس العقار ونجله من تهمة الاشتراك فى الواقعة.

وكان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه مندوب شركة تسوق إلكتروني وآخرين بالتعدي عليها وعلى حارس العقار محل سكنها ونجله لرفضها استلام الأوردر الخاص بها عقب اكتشافها وجود عيوب به، وتعامل مندوب الشركة معها بشكل غير لائق واعتدى بالضرب رفقة آخرين على حارس العقار ونجله، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص فى القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 طن “لحوم ودواجن” غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

التحقيق مع مسئول مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة دون ترخيص بالجيزة

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة دون ترخيص في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن المسئول عن المصنع ضبط بحوزته كمية قدرها 25 طن دقيق أبيض "عيني"، 2 طن مكرونة معبأة داخل شكائر دون مستندات، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.