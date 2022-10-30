ناسا ترصد انبعاثات فائقة لغازات الاحتباس الحرارى

اكتشف محلل الغبار المداري التابع لوكالة ناسا 50 انبعاثا فائقا للميثان، وهو أحد غازات الدفيئة القوية، في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وقالت وكالة الفضاء إن المسح مفيد لفهم تغير المناخ.

وحددت مهمة التحقيق في مصدر الغبار المعدني السطحي (EMIT)، والتي استُحدثت في محطة الفضاء الدولية في يوليو، أنه مكون من نقاط الميثان الساخنة باستخدام مطياف التصوير.

وتشمل مصادر "الانبعاثات الفائقة" منشآت النفط والغاز الكبيرة، فضلا عن مدافن النفايات. وقد نشرت ناسا صور الأقمار الصناعية لمثل هذه المواقع بالقرب من كارلسباد ونيو مكسيكو وطهران وهازار، ميناء تركمانستان على بحر قزوين.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن المسح وغيره من الأبحاث المماثلة ستساعد على فهم تغير المناخ بشكل أفضل. والميثان، على الرغم من أنه يشكل جزءا بسيطا فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، يقدر أنه أكثر فاعلية بمقدار 80 مرة في حبس الحرارة في الغلاف الجوي.

وأشارت كيت كالفن، كبيرة علماء وكالة ناسا وكبيرة مستشاري المناخ في ناسا، إلى أن أدوات اكتشاف الميثان الجديدة ستعزز طرق قياس ومراقبة كيفية تأثير غازات الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

وفي أغسطس، أفاد موقع ProfoundSpace.org أن القياسات الأخرى من فريق EMIT كانت تهدف إلى إنشاء "مكعب صورة يُظهر التوقيع الطيفي للعناصر في غرب أستراليا". وتشمل هذه "التربة المكشوفة والنباتات والمناطق الزراعية والأنهار والسحب".

وتم تصميم مهمة EMIT أيضا لقياس كمية المعادن، بما في ذلك الدولوميت والكالسيت والجبس، في المناطق القاحلة من الأرض.