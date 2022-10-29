«الطمع والخلافات».. التحريات فى واقعة «صيدلى حلوان» تكشف دوافع الجريمة

كشفت تحريات المباحث في حادث «صيدلي حلوان»، والمتهم فيها 7 أشخاص، أحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات عن سبب ودوافع القضية.

بإجراء التحريات فقد توصلت لوجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عاما، دكتور صيدلي، ومقيم بحلوان، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته.

وذكرت التحريات أن الخلافات استمرت نظرًا لرغبة المتوفى في إقامة زوجته صحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله، إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيش بمصر وتربية نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة به وعدم رغبتها في العيش بعيدا عن أهلها.

وأضافت التحريات أن الصيدلي ولاء قرر الزواج بأخرى لاصطحابها للإقامة صحبته بالمملكة العربية السعودية، دون علم زوجته الأولى، واتفق المتوفى مع زوجته الأولى على الحضور لقضاء إجازة من المملكة، إلا أنها اكتشفت حضوره قبل الموعد بخمسة أيام دون علمها واكتشفت زواجه بأخرى، على إثر ذلك دبَّ الخلاف بينهما وأصرَّت على الطلاق واستعانت بأهلها في ذلك.

كما جاء في التحريات أنه بتاريخ الواقعة حضر والد زوجته الأولى «حمدي.ع» وأشقاؤها كل من «عمر.ح»، طالب بكلية هندسة، و«علي.ح»، طالب بكلية طب أسنان، وعقدت جلسة النقاش بينهم، إلا أن النقاش احتدم بين الأطراف، ثم نشبت مشادة كلامية وتعدٍ بالقول امتد للتعدي بالأيدي بين المتوفى ووالد زوجته وشقيقيها.

وجاء في التحريات أنه عقب هدوء الموقف أرسل المتوفى الصيدلي ولاء رسائل استغاثات بعد التحصل على هاتفه المحمول لأصدقائه تفيد بأنه محتجز داخل شقته ويوجد بلطجية يعتدون عليه، كما وجدت المتوفى في بعض المحادثات مـع أهـلـه يـقـوم بسبها ووصفها ببعض الصفات السيئة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع واحتدام الشجار بينهم مرة أخرى، على إثر ذلك اتهمته أرملته الأولى بسرقة مبلغ مالي 25 ألف جنيه خاصة بهـا وهددته بسجنه فـي حالة عدم تطليق أرملته الثانية والالتزام بجميع حقوقها وحقوق نجلها.

عقب ذلك نزل شقيقاها عمر وعلي وصديقاهما مهاب وسيف أسفل العقار محل الحادث خوفا من حضور النجدة حال وجودهم بالشقة، الأمر الذي يؤكد احتجاز المتوفى داخل مسكنه، وتبقى بالشقة كل من المتوفى وأرملته ووالدها ونجلها يونس ولاء وصديق شقيقها عبدالله المدعو محمد.ع، حيث أدخل الأخير المتوفى إلى حجرة السفرة المؤدية للبكلونة، ونظرًا لتعرض المتوفى لكمية من الضغوط النفسية والعصبية عليه وإجباره من قبل سالفي الذكر على تطليق زوجته الجديدة وكذا لاتهامه بالسرقة من قبل زوجته، والتعدي عليه بمسكنه بمعرفة أهليتها وأصدقائه ألقى بنفسه من البلكونة وهذا ما أسفرت عنه التحريات.