السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل عمر خيرت.. شبكة تليفزيون الحياة تتصدر تريند «تويتر»

الحياة
الحياة
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تصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم، عقب إذاعة قناة الحياة، لحفل الفنان الكبير عمر خيرت، حصرياً منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وعقب المتابعون على موقع تويتر عن نقل قناة الحياة لحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وقالت إحدى المتابعات: «دي أسعد لحظة في حياتي»، وقال آخر إنها أفضل حفل في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31.


وقالت «أميرة أبو شهبة»، إحدى مستخدمات موقع تويتر: «الموسيقار العظيم عمر خيرت في حفلة مهرجان الموسيقى العربية الآن بث مباشر على قناة الحياة الرئيسية».
يأتي ذلك في إطار بث شبكة تليفزيون الحياة لفعاليات حفلات مهرجان الموسيقى العربية مباشرة بشكل حصري، وهي الحفلات التي تفاعل معها المشاهدون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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