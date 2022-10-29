انتقامًا من والدتها.. مسجل خطر يشعل النيران فى شقة عروس بالمحلة

أشعل مسجل شقي خطر النيران في شقة ابنة زوجته، وحرق العفش بالكامل قبل حفل زفافها بشهرين، انتقامًا من والدتها لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا، بقرية محلة أبوعلي مركز المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة بقرية محلة أبوعلي.

وانتقلت سيارتا مطافي لمكان البلاغ، وتم إخماد النيران، واتهمت سيدة زوجها الثاني بإشعال النيران في عفش نجلتها، والتي تستعد للزفاف، انتقامًا منها بعد أن طلب منها مبلغًا ماليًا ورفضت أن تعطيه إياه، مما دفعه للانتقام منها وإحضار بنزين وإشعال النيران في الشقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.