السبت 29 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس شهر لعامل «دليفري» اعتدى على سيدة أجنبية بالدقي

حبس
حبس
ads

قررت محكمة جنح الدقى حبس مندوب شركة تسوق إلكتروني لمدة شهر بالإضافة إلى كفالة 1000 جنيه لاتهامه بالاعتداء على سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، لرفضها استلام أوردر الشركة، كما برأت حارس العقار ونجله من تهمة الاشتراك فى الواقعة.

وكان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه مندوب شركة تسوق إلكتروني وآخرين بالتعدي عليها وعلى حارس العقار محل سكنها ونجله لرفضها استلام الأوردر الخاص بها عقب اكتشافها وجود عيوب به، وتعامل مندوب الشركة معها بشكل غير لائق واعتدى بالضرب رفقة آخرين على حارس العقار ونجله، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 بعد زيادة الدولار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أبو الغيط: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة تُنذر بما هو أسوأ

الباز لـ«الإخوان» الإرهابية: «نهايتكم اقتربت وستدفعون الثمن»

محمد الباز: تحرير سعر الصرف فى صالح المواطن والأسعار يجب أن تنخفض

البيت الأبيض: روسيا تستخدم الغذاء سلاحا.. وتهدد بأزمة جوع عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صفاء النجار

لا سبيل إلا زيادة الإنتاج

شادي مقار

فيلم المدمن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«المناورات الأخيرة».. كيف يتحرك نتنياهو قبل «انتخابات نوفمبر»؟

عون: لبنان أخذ حقه كاملًا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل