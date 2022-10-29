الحبس شهر لعامل «دليفري» اعتدى على سيدة أجنبية بالدقي

قررت محكمة جنح الدقى حبس مندوب شركة تسوق إلكتروني لمدة شهر بالإضافة إلى كفالة 1000 جنيه لاتهامه بالاعتداء على سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، لرفضها استلام أوردر الشركة، كما برأت حارس العقار ونجله من تهمة الاشتراك فى الواقعة.

وكان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية تتهم فيه مندوب شركة تسوق إلكتروني وآخرين بالتعدي عليها وعلى حارس العقار محل سكنها ونجله لرفضها استلام الأوردر الخاص بها عقب اكتشافها وجود عيوب به، وتعامل مندوب الشركة معها بشكل غير لائق واعتدى بالضرب رفقة آخرين على حارس العقار ونجله، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.