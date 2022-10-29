استعجال التحريات حول عصابة سرقة التكاتك فى مدينة بدر

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث العامة في ضبط عصابة سرقة التكاتك بأسلوب "توصيل الأسلاك" وارتكاب 3 وقائع في مدينة بدر لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" ملكه حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص – له معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزة اثنين منهم (سلاح نارى- عدد من الطلقات – كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، كما أقر آخر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين بعض القضايا، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوكتوك" بذات الأسلوب، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة أخرى.

وتم بإرشادهم ضبط مركبات "التوك توك" المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة محل سكنهم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.