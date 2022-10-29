السبت 29 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة بالقاهرة

الأمن
الأمن
ads

ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3.5 طن لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص فى القاهرة.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 طن "لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 بعد زيادة الدولار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

أبو الغيط: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة تُنذر بما هو أسوأ

الباز لـ«الإخوان» الإرهابية: «نهايتكم اقتربت وستدفعون الثمن»

محمد الباز: تحرير سعر الصرف فى صالح المواطن والأسعار يجب أن تنخفض

البيت الأبيض: روسيا تستخدم الغذاء سلاحا.. وتهدد بأزمة جوع عالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صفاء النجار

لا سبيل إلا زيادة الإنتاج

شادي مقار

فيلم المدمن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«المناورات الأخيرة».. كيف يتحرك نتنياهو قبل «انتخابات نوفمبر»؟

عون: لبنان أخذ حقه كاملًا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل