آخر موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الأكثر تداولا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين عبر جوجل، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة التسجيل الإلكتروني للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي حتى 6 نوفمبر لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

كيف أتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي؟



ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من هنا، قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.

آخر موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

بينما تم تحميل كافة الأوراق المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تتضمن: «بطاقة الرقم القومي للمتقدم- بيان بصافي الدخل الشهري أو السنوي»، وذلك للحصول على الوحدات التي تتراوح مساحتها من 75-120 مترا.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022



وجاءت أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022 بـ سكن لكل المصريين 3 والتي تم طرحها في الإعلان رقم 16 للإسكان الاجتماعي تتراوح بين 194 و310 آلاف جنيه، إذ يتم تسديد مبلغ جدية الحجز لمحدودي الدخل 15 ألف جنيه ولمتوسطي الدخل 22 ألف جنيه.

اخر موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. الأوراق والمستندات المطلوبة

استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بعد طباعتها من كراسة الشروط وملئهم

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية

شهادات بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة، (إذا كانت تعمل)، بشرط أن تكون مختومة وموقَّعة ومؤرَّخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة، إنْ وجدت.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة.

أما بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي والشهري.

وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

شهادة معتمدة تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.



بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

شهادة من محاسب قانوني معتمد توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري علاوة على مهنة المتقدم.

صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

شهادة التأمينات الاجتماعية إنْ وجدت، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

إحضار طابعة بيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وهي كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن)، قيد عائلي مميكن.

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، ويشترط تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.