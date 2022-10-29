السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: توزيع 5 آلاف زى أزهرى جديد للأئمة

الأوقاف
الأوقاف
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أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الخامسة من صرف الزي الأزهري الخامس للأئمة وعددهم (5000) إمام، وذلك بمحافظات: الشرقية الدقهلية الغربية البحيرة كفر الشيخ سوهاج المنوفية أسيوط الجيزة القليوبية المنيا قنا أسوان القاهرة.

ونبهت الأوقاف على مديري المديريات إرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من يوم الأربعاء 2 / 11 / 2022م حتى يوم الأربعاء 9 / 11 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية للاطلاع على الأسماء اضغط على الرابط التالي.

 

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