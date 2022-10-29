السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته مخدر الآيس فى كرداسة

حبس
حبس
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قررت نيابة الجيزة حبس عاطل لحيازته مخدر الآيس في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما أرسلت النيابة المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

كشفت التحقيقات أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الآيس استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

تمكن قسم شرطة كرداسة، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الآيس، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال الأمن القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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