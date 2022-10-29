التحقيق مع المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة دون ترخيص بالجيزة

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المكرونة دون ترخيص في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن المسئول عن المصنع ضبط بحوزته كمية قدرها 25 طن دقيق أبيض "عيني"، 2 طن مكرونة معبأة داخل شكائر دون مستندات، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها لضبط الجرائم التموينية.

وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.