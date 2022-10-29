السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بأداء حركات استعراضية بسيارته في حدائق الأهرام

الأمن
الأمن
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كشفت أجهزة الأمن هوية قائد سيارة ملاكي، متهم بأداء حركات استعراضية بواسطة السيارة، بمنطقة حدائق الأهرام في الجيزة، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكى" يقوم بحركات استعراضية بالسيارة قيادته أثناء سيره بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة). 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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