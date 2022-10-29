السبت 29 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفض دعوى منح الكنيسة الأسقفية الشخصية المستقلة

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلستها المنعقدة اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق جميع مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور.

حملت الدعوى رقم 20081 لسنة 75 قضائية.

وقال في دعواه، إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كل المقومات المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.

وأضاف في دعواه، أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي غير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية، فضلاً عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في العالم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن والبيض اليوم 28-10-2022 بعد زيادة الدولار

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

كيف احتفل الممثل المكسيكى فرانسيسكو بحفل زفافه فى أسوان؟

كارثة سيول.. 59 قتيلًا وإصابة 150 فى حادث التدافع بكوريا الجنوبية

«درة» ترد على تصريحات هبة قطب «الست غير ملزمة بخدمة زوجها»

3 إصابات فى انهيار عقار قديم بوسط الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تكفير الفن والثقافة

ماجد حبته

ابدأ.. بعد 100 سنة صناعة

حسين دعسة

بايدن فى شرم الشيخ.. قمة المناخ العالمية COP 27 الاستثنائية

محمد المعموري

ماذا يريدون لمصر؟!

ماجد حبته

كيرى والملك.. وقمة المناخ

سارة شريف

حملات انتخابية بدون اقتصاد

صفاء النجار

لا سبيل إلا زيادة الإنتاج

شادي مقار

فيلم المدمن

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«المناورات الأخيرة».. كيف يتحرك نتنياهو قبل «انتخابات نوفمبر»؟

عون: لبنان أخذ حقه كاملًا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل