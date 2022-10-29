السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط جريمة غسل أموال بـ11 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملة بالغربية

الامن
الامن
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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير الشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وأكدت التحريات، قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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