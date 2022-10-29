إحباط جريمة غسل أموال بـ11 مليون جنيه حصيلة تجارة العُملة بالغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير الشروع في النقد الأجنبي، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وأكدت التحريات، قيام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.