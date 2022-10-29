السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: استجابة سريعة لأى شكاوى تخص المبالغة فى أسعار السلع

السلع
السلع
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الاجتماع الأربعين لمجلس المحافظين، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».  

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تواصلاً مستمراً مع جميع المحافظين بهدف توفير السلع المختلفة، وتحقيق انضباط الأسواق واستقرار الأسعار، مشيراً إلى دور غرفة العمليات التى تم تشكيلها في الوزارة؛ في متابعة هذه المستهدفات، ولافتاً إلى أن الوزارة ستستقبل أي شكاوى تخص المبالغة في الأسعار، وتم تكليف جهاز حماية المستهلك بمتابعة شكاوى المستهلكين.

وشدد على أنه سيتم التحرك على الفور من قِبل الأجهزة المعنية للتصدي لتلك الممارسات، مؤكدًا أن الوزارة تمتلك آليات لمتابعة وضبط الأسواق، والحفاظ على وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتعامل مع أي ممارسات غير سليمة.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطيات من السلع المختلفة كافية ومُطمئنة، وتقوم الوزارة أيضًا بالترتيب مع المصانع المُنتجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع، كما تقوم في الوقت نفسه بمراقبة الأسواق؛ حتى لا يتم استغلال الظروف الراهنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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