السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نتائج حملات «الداخلية» في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية (إنفوجراف)

الامن
الامن
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انفوجراف لنتائج حملات الوزارة في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، والتي أسفرت نتائجها عن الآتي: 

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (776) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – السويس – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – جنوب سيناء – المنيا – بورسعيد – المنوفية – سوهاج الأقصر – الإسكندرية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – البحيرة – مطروح – الوادى الجديد – الفيوم – أسوان) ، وبحوزتهم (343 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1120) قطعة سلاح نارى أبرزها (102 بندقية آلية – رشاش– 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 810 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة).

ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 مسدس – 15 فرد محلى – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).

ضبط (1679) قطعة سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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