السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 37 مليون جنيه.. نتائج حملات «الداخلية» فى مجال مكافحة المخدرات (إنفوجراف)

الامن
الامن
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنفوجرافا لنتائج حملات الوزارة فى مجال مكافحة المخدرات.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، والتي أسفرت نتائجها عن الآتي:

تم ضبط (2275) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2537) متهما.

كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1397,392 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (593,284 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (137,71 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (69,867 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (36,961 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1٫301 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (853 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (250 جرام).

كمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (250 جرام).

عدد (45607 قرص مؤثر مخدر).

عدد (13852 قرص ترامادول مخدر).

ضبط (2) قضية غسل أموال

وبلغ الإجمالى قرابة (37٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الوقائع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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