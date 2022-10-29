نتائج حملات «الداخلية» فى مجال الأمن العام (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجرافا لنتائج حملات الوزارة في مجال الأمن العام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، والتي أسفرت نتائجها عن الآتي:

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (105) متهمين، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 43 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (56) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (6242) حكم قضائى متنوع.

ضبط (593) قضية متنوعة.