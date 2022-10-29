السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نتائج حملات «الداخلية» فى مجال الأمن العام (إنفوجراف)

الأمن
الأمن
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجرافا لنتائج حملات الوزارة في مجال الأمن العام.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، والتي أسفرت نتائجها عن الآتي:

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (105) متهمين، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 43 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (56) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (6242) حكم قضائى متنوع.

ضبط (593) قضية متنوعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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