وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من المعهد الصحى للذكور، دفعة رقيب شهيد سعد إبراهيم عبدالجواد، والدفعة الخامسة من المعهد الصحي للإناث، دفعة رقيب شهيد مصطفى العزب خليل العزب.

وحضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات وتشكيلات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصل إليها الطلاب داخل المعاهد الصحية، كذلك تنفيذ بعض من صور الأنشطة التدريبية التي يتم التدريب عليها يوميًا وعدد من التمرينات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس، والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبها عرض لتنفيذ عدد من الرمايات النمطية والغير نمطية بالأوضاع المختلفة أظهرت مدى المستوى الراقى الذى يبرز احترافية الخريجين.

تلى ذلك عرض من خلال غرف المحاكيات للمهارات التخصصية التمريضية للطلبة التي قامت إدارة الخدمات الطبية بتدريب الطلبة عليها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال عدد من ورش العمل والدورات، أعقبه تقديم فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحى للإناث عرضًا فنيًا وموسيقيًا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية التاريخية والأغاني الوطنية.

وقدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجى المعاهد الصحية عرضًا عسكريًا، تتقدمهم حملة الأعلام فى أداء متميز وانضباط عسكرى راقٍ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار.

وكرم القائد العام للقوات المسلحة أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات؛ وذلك تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.

تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري، وكانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للإمتحان النهائي 100%، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية.

وأعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحى للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

وقلد القائد العام للقوات المسلحة أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الدرجة الثالثة الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء أ. ح أحمد الصيفي، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى أن عمليات التطوير والتحديث لمنظومة العلاج داخل القوات المسلحة في تطوير وتحديث مستمر، انطلاقًا من فكر القيادة العامة، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة عمل إدارة الخدمات الطبية وتحقيق أكبر قدر من الخدمة المميزة للعسكريين والمدنيين في وقت واحد، مقدماً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر الذي يسهم فى الوصول بالمنظومة التعليمية للأداء الاحترافي، وتخريج دفعات قادرة على إستكمال مسيرة العطاء.

وفى نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محـمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم.

وأوضح أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة، دائمًا ما يضربون القدوة والمثل فى التفانى والعطاء، وإنكار الذات للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، مشيرًا إلى الدور الذى يلعبه التمريض فى تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى.