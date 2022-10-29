السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

16 ميدالية لـ نادية فكرى وأمانى الدسوقى بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال البارالمبي

أمانى الدسوقى
أمانى الدسوقى
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نجحت نادية فكري لاعبة منتخب الأثقال البارالمبي فى التتويج بعدد 8 ميداليات فى منافسات البطولة الافريقية التى تقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ميداليات اللاعبة مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 فضيات على مستوى  إفريقيا والمفتوحة والرواد والمجموع  ايضا.

كما توجت أمانى الدسوقى بثمانية ميداليات فى منافسات البطولة أيضا مقسمة إلى 4 فضيات و 4 برونزيات وبالتالى حققت اللاعبتان 16 ميدالية فى وزن فوق 86 ك.

ويشهد التتويج حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية وعدد من أعضاء اللجنة ومسؤولي وفود الدول المشاركة فى البطولة.

وتوج نجم منتخبنا الوطني محمد صبحي الإلفات بـ 4 ذهبيات في إطار منافسات وزن 88 كجم للرجال ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وجاء تتويج صبحي بالذهبيات الأربع عقب حمله لثقل قدره 222 كجم ومجموع رفعات قدره 657 كجم.

وحصد الجزائري محمد حاج علي الميدالية الفضية لبطولة أفريقيا والميدالية البرونزية للبطولة المفتوحة، فيما حصد الهندي سودير فضية البطولة المفتوحة ، وحصد الأوغندي دينيس مبازيرا برونزية بطولة إفريقيا. 

وتقام الآن منافسات وزن فوق 86 كجم سيدات والذي تشارك به لاعبتي منتخبنا الوطني الاول نادية فكري وأماني الدسوقي.

وبدأت المنافسات في تمام الساعة الثانية عشر  ظهرا بإقامة منافسات وزن  88 كجم رجال والذي يشارك فيه لاعب منتخبنا الأول محمد صبحي  ،  ولاعب منتخبنا للناشئين رياض علاء ،  يليه ميزان فوق 86 سيدات والذي تشارك في لاعبي منتخبنا الاول نادية فكري و أماني الدسوقي ، ثم تنطلق منافسات وزن97 كجم  رجال بمشاركة بطلنا البارالمبي هاني محسن وزميله بمنتخبنا الأول عبد الباسط بسيوني ، وبعده تقام منافسات   ميزان 61 كجم سيدات  بمشاركة لاعبتي منتخبنا الأول فاطمة محروس وأميمة عمر  ، ثم تقام منافسات وزن 67 كجم سيدات بمشاركة لاعبتي منتخبنا الأول فاطمة عمر وجيهان غريب ،  وتختتم منافسات اليوم بميزان 67 كجم سيدات وتشارك فيه لاعبة منتخبنا الأول أنل محمود ولاعبة منتخبنا للناشئين هاجر مصطفى.

وكان منتخبنا الوطنيين الأول والناشئين قد حصدت 59 ميدالية متنوعة حتى الآن في منافسات البطولة.

حسام مصطفى رئيس حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية و أمانى الدسوقى البطولة الأفريقية حسن مصطفى باكتوبر

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