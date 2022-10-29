السبت 29 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد لمتهمين بتهمة تهديد فتاة ونشر صورها فى سوهاج

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهمين "ع.ع"، و"ح.ح"، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة تهديد المجنى عليها "ع.ع"، بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي بدائرة مركز المنشاة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى  وأحمد أحمد الجندى  بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وبداية الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بتهديد المجني عليها، بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعى وإفشاء سر من أسرارها وخدش حيائها والتعدى على الحرمة الخاصة بالمجنى عليها.

جنايات سوهاج السجن المشدد التواصل الاجتماعي المستشار حمدى عبد العزيز نشر صورها

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