تأييد حكم الحبس عامين على يوتيوبر في سب وقذف سيدة بالقاهرة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأييد الحكم على اليوتيوبر "متولي. س"، بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بـ سب وقذف، المجني عليها سلمى محمد، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة بها بنقله عن طريق هاتفه صورا خاصة للمجني عليها.

واتهمت جهات التحقيق في القضية رقم 117 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سلمى محمد عبد العظيم بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وقذفها بالطريق العلني، بأن أسند لها أمورًا لو كانت صداقة لأوجبت احتقارها عند بني وطنها.

كما اتهمت جهات التحقيق بسب المجني عليها بالطريق العلني بأن نعتها بالعبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل عن طريق هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتساب صور المجني عليها في مكان خاص، واستعمل الصور المتحصل عليها بالطريقة المبينة بالوصف السابق عن طريق إرسالها إلى المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها عبر تطبيق الواتساب.

كما اتهمت جهات التحقيق المتهم، بنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها.